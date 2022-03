Biden: Stabilkan Harga Minyak Mentah, 60 Juta Barel Siap Dilepaskan

Rabu, 2 Maret 2022 | 12:56 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Washington, Beritasatu.com - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Amerika Serikat dan negara-negara lain akan melepaskan cadangan strategis minyak mentah untuk menstabilkan harga minyak mentah dunia yang melonjak akibat invasi Rusia.

"Malam ini, saya dapat mengumumkan bahwa Amerika Serikat telah bekerja dengan 30 negara lain untuk melepaskan 60 Juta barel minyak dari cadangan di seluruh dunia," kata Biden dalam pidato kenegaraan, Selasa (1/3/2022) waktu setempat.

"Amerika akan memimpin upaya itu, melepaskan 30 juta barel dari cadangan minyak strategis kita sendiri. Dan kami siap untuk berbuat lebih banyak jika perlu, bersatu dengan sekutu kami," tambahnya.

Harga minyak naik ke level tertinggi sejak 2013 selama perdagangan semalam Selasa, dengan patokan global Brent mencapai US$ 110 per barel karena invasi Rusia ke Ukraina dan meningkatnya permintaan pascapandemi sementara produksi belum pulih sepenuhnya.

Setelah pidato Biden, harga minyak terpantau masih naik ke kisaran US$ 109. Harga minyak mentah AS WTI pada Rabu di Asia naik 4,65% ke US$ 108,22 per barel, sedangkan Brent naik 4,65% ke US$ 109,85 per barel.

"Langkah-langkah ini akan membantu menumpulkan harga gas di dalam negeri. Dan saya tahu berita tentang apa yang terjadi bisa tampak mengkhawatirkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita akan baik-baik saja," kata Biden.

Sumber: CNBC.com