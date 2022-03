Dari Mie hingga Minyak Goreng, Dampak Invasi Rusia Akan Terasa di Indonesia

Rabu, 2 Maret 2022 | 14:01 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Asisten peneliti departemen ekonomi the Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Lestary J. Barany menuturkan, meskipun Rusia dan Ukraina bukan merupakan mitra dagang utama Indonesia, namun invasi Rusia ke Ukraina juga dapat memberikan dampak pada bahan makanan yang diimpor oleh Indonesia dari negara tersebut.

Misalnya dengan Ukraina, 75% komoditas sereal yang diimpor Indonesia berasal dari Ukraina, di mana gandum juga termasuk di dalamnya. Gandum inilah yang banyak digunakan produsen mie, tepung, dan roti.

“Ukraina adalah top supplier untuk gandum Indonesia. Lumbung gandung banyak berlokasi di daerah timur, berdekatan dengan daerah yang diduduki pasukan Rusia. Jadi ancaman terhadap supply side itu semakin terasa nyata,” kata Lestary dalam webinar “Menimbang Dampak Konflik Rusia-Ukraina bagi Indonesia” yang digelar CSIS, Rabu (2/3/2022).

Di sisi lain, harga minyak mentah juga melonjak di atas US$ 105 per barel untuk pertama kali sejak 2014. Lonjakan tersebut dapat memperburuk inflasi bagi negara-negara konsumen energi serta mengancam pemulihan ekonomi.

