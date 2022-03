BTN Bagikan Dividen Rp 237,62 Miliar dari Laba Bersih 2021

Rabu, 2 Maret 2022 | 15:26 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memutuskan untuk membagikan dividen tunai dengan total sebesar Rp 237,62 miliar atau Rp 22,438 per lembar saham kepada para pemegang saham. Jumlah dividen tersebut, merupakan 10% dari laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021 yang mencapai Rp 2,37 triliun.

"RUPST Bank BTN memutuskan penggunaan laba bersih tahun buku 2021 akan dipergunakan sebesar 10% dibagikan sebagai dividen dan sebesar 90% ditetapkan sebagai laba ditahan,” kata Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers usai RUPST Bank BTN, Rabu (2/3/2022).

Untuk susunan pengurus baru perseroan, pemegang saham menyetujui dan menunjuk kembali Nixon LP Napitupulu menjadi Wakil Direktur Utama Bank BTN.

Sedangkan pada jajaran Komisaris, RUPST menyetujui pemberhentian Eko D Heripoerwanto sebagai Komisaris dan menunjuk tiga komisaris baru yakni Herry Trisaputra Zuna sebagai Komisaris, Himawan Arief Sugoto sebagai Komisaris dan Sentot A Sentausa sebagai Komisaris Independen.

"Perseroan menyambut positif susunan pengurus yang baru tersebut. Kami optimistis jajaran baru ini akan solid membawa Bank BTN mencapai target sebagai The Best Mortgage Bank,” tegasnya.

Berikut susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru:

Komisaris Utama/Independen: Chandra M Hamzah

Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro

Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin

Komisaris Independen: Armand B Arief

Komisaris Indpenden: Sentot A Sentausa

Komisaris: Herry Trisaputra Zuna

Komisaris: Heru Budi Hartono

Komisaris: Andin Hadiyanto

Komisaris: Himawan Arief Sugoto

Susunan anggota Direksi Perseroan dengan nomenklatur baru:

Direktur Utama: Haru Koesmahargyo

Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu

Direktur Finance: Nofry Rony Poetra

Direktur Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti

Direktur Human Capital, Compliance and Legal: Eko Waluyo

Direktur Distribution and Funding: Jasmin

Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo

Direktur IT & Digital: Andi Nirwoto

Direktur Consumer: Hirwandi Gafar

