Rekomendasi 5 Aset Kripto yang Berpotensi Bullish Pekan Ini

Rabu, 2 Maret 2022 | 15:40 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar aset kripto kembali menghijau di pekan pertama bulan Maret 2022. Namun, kondisi market yang mulai pulih tidak menjamin apakah tren bull run akan terus berlanjut.

Pantauan 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar sukses bertengger di zona hijau dalam 24 jam terakhir. Bahkan, lajunya pun terbilang agresif. Pertanyaannya, apakah ini sudah masuk bull run atau bisa bull trap?

Trader Tokocrypto Afid Sugiono, mengatakan saat ini investor kini nampaknya mulai menyadari bahwa memanasnya ketegangan Rusia-Ukraina membuka jalan terhadap adopsi aset kripto yang lebih luas lagi. Bahkan, beberapa pelaku pasar yakin bahwa Rusia akan mempercepat pengesahan aturan regulasi aset kripto.

BACA JUGA Aset Kripto dan NFT Dinilai Prospektif dari Sisi Industri Kreatif

"Namun, kembali lagi investor harus waspada akan potensi bull trap. Ketegangan geopolitik kedua negara hingga kini belum menurun. Kemudian, masih ada sentimen lainnya dari isu kebijakan moneter The Fed soal suku bunga yang masih intens. Sebaiknya, investor tetap tenang dan tidak panik atau wait and see," kata Afid dalam risetnya, Rabu (02/03/2022).

Istilah bull trap mengemuka ketika situasi market bergerak secara keseluruhan. Bull trap adalah sinyal palsu, mengacu pada tren penurunan di saham, indeks, atau sekuritas lain yang berbalik setelah reli yang meyakinkan dan menembus level dukungan sebelumnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily