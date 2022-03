Bursa Eropa Dibayangi Ketidakpastian Akibat Invasi Rusia

Rabu, 2 Maret 2022 | 16:02 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com — Bursa Eropa dibayangi ketidakpastian pada hari Rabu (2/3/2022) karena krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina berlanjut.

Indeks Stoxx600 Eropa turun 0,1%, DAX Jerman turun 0,26%, FTSE Inggris naik 0,74%, CAC Prancis turun 1,04%, FTSE MIB Italia turun 0,17%.

Sebelumnya di Asia, mayoritas indeks bergerak melemah. Nikkei 225 Tokyo turun 1,68%, indeks komposit Shanghai turun 0,13%, Hang Seng Hong Kong turun 1,88%, S&P/ASX 200 naik 0,28%, Kospi Korsel naik 0,16%.

BACA JUGA Harga Minyak Semakin Tinggi, Mayoritas Bursa Asia Melemah

Harga minyak terus melonjak di sore hari perdagangan Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 6,17% menjadi $ 111,45 per barel. Minyak mentah berjangka AS juga mengalami kenaikan besar, naik 6,1% menjadi $109,72 per barel. Brent sempat naik setinggi $ 111,78 per barel sebelumnya, level tertinggi sejak Januari 2013.

Harga minyak tetap naik meskipun Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan akan melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan global, dalam upaya untuk mengurangi kendala pasokan saat ini.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan AS tidak akan mengirim pasukan ke Ukraina yang diinvasi Rusia, tetapi akan menempatkan pasukan di negara-negara NATO.

Rusia mengklaim telah berhasil menduduki kota Kherson, Ukraina, Rabu (2/3/2022). Menurut Menteri Pertahanan Rusia, tentaranya telah merebut kota yang terletak di bagian selatan Ukraina tersebut memasuki hari ke-6 invasi Rusia ke Ukraina.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com