Mentan Pastikan Stok Sapi Siap Potong Aman Hingga Lebaran

Rabu, 2 Maret 2022 | 17:36 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan stok sapi siap potong dalam kondisi aman hingga Lebaran. Jika terjadi dinamika harga seperti saat ini, menurutnya hal itu lebih dipengaruhi adanya fluktuasi harga di global dan harga internasional.

Berdasarkan update data per 2 Maret 2022, hasil pendataan dan verifikasi secara faktual data ketersediaan daging sapi/kerbau bulan Maret hingga Mei 2022 sebanyak 234.091,2 ton, sedangkan kebutuhan sebanyak 202.937,8 ton, sehingga masih ada surplus sebanyak 31.153,4 ton.

Komposisi ketersediaan daging tersebut terdiri dari produksi sapi/kerbau lokal sebanyak 445.884 ekor atau setara daging 80.268,0 ton, total sapi bakalan impor siap potong pada bulan Maret-Mei sebanyak 143.464 ekor atau setara daging 27.500,6 ton, dan daging sapi/kerbau beku impor sebanyak 95.114,8 ton.

BACA JUGA Ini Alasan Pedagang Daging Sapi Masih Mogok Jualan

Menurut Mentan, validasi data prognosa ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau ini secara periodik telah dibahas bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya, serta assosiasi peternakan.

Lebih lanjut Mentan jelaskan, sentra-sentra sumber produksi sapi yang dihitung saat ini baru dari 10 sentra-sentra produksi di Indonesia.

"Kami siap membantu menghubungkan antara pemotong, pedagang, BUMN, dan BUMD dengan sumber sapi/kerbau lokal by name by address untuk melakukan pembelian sapi/kerbau lokal,” kata Mentan SYL, dalam keterangan resminya, Rabu (2/3/2022).

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com