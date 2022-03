Inovasi Digital, Bumame Apotek Hadirkan Telemedisin dan Tes DNA

Rabu, 2 Maret 2022 | 11:53 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Di masa pandemi Covid-19, Bumame Farmasi meluncurkan apotek dengan layanan one stop health solutio berbasis teknologi yang dilengkapi dengan inovasi digital kiosk. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah no over the counter (OTC) display.

Direktur Utama Bumame Farmasi James Wihardja, menjelaskan, no OTC display berarti tanpa pemajangan obat di etalase. Dengan layanan itu mempersilakan pelanggan memesan langsung melalui digital kiosk atau bisa konsultasi langsung ke apoteker tanpa perlu mengelilingi seluruh etalase apotek demi mendapatkan obat sesuai kebutuhan.

Pihaknya merilis Bumame Apotek yang baru saja dirilis untuk memudahkan pelanggan demi memenuhi kebutuhan obat dan vitamin yang dibutuhkan melalui kios digital yang lebih mudah dan praktis.

BACA JUGA Dukung Atlet, Bumame Farmasi Serahkan Bantuan Tes Antigen ke KONI

"Kami menyediakan paket obat-obatan dan paket vitamin lengkap, salah satunya adalah paket care bagi pelanggan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tanpa gejala, dan paket protection yang dirangkai khusus untuk memenuhi kebutuhan vitamin demi menjaga imunitas tubuh di masa pandemi seperti saat ini” kata dia dalam keterangannya, Rabu (2/3/2022).

Sementara, lanjut James, layanan digital kiosk apotek yang bekerja sama dengan DAV adalah mesin atau alat transaksi digital yang memungkinkan pelanggan melakukan pemesanan barang tanpa perlu berhadapan dengan apoteker di bagian pelayanan.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com