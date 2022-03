Meski Konflik Ukraina-Rusia Berlanjut, Bursa Eropa Menguat

Kamis, 3 Maret 2022 | 05:31 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa ditutup menguat pada Rabu (2/3/2022) meski krisis geopolitik antara Rusia dan Ukraina berlanjut.

Pan-European Stoxx 600 ditutup naik 1,1% setelah turun 0,9% pada pembukaan. Saham minyak dan gas memimpin kenaikan, menguat lebih 4% karena melonjaknya harga minyak mentah.

Perdagangan berfluktuatif di Eropa setelah pasar Asia-Pasifik sebagian tertekan kekhawatiran atas konflik Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung.

Perang antara negara-negara tetangga di Eropa menyebabkan lonjakan harga minyak, di mana patokan internasional berjangka minyak mentah Brent melonjak ke level tertinggi dalam 7 tahun. Sedangkan minyak mentah berjangka AS WTI naik sekitar 3% menjadi US$ 106,63 per barel.

Hal itu terlepas dari Badan Energi Internasional Selasa (1/3/2022) mengatakan akan melepaskan 60 juta barel minyak dari cadangan global, dalam upaya mengurangi kendala pasokan.

Pada Selasa pasukan Rusia melakukan konvoi militer menuju ke ibu kota Ukraina, Kyiv. Sementara sebuah serangan udara Rusia menghantam menara televisi utama Kyiv pada Senin sore, menewaskan lima orang. Pasukan Rusia jga terus menyerang Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina.

Penghasilan di Eropa berasal dari Atos dan Signify. Sementara data ekonomi yakni tingkat inflasi zona euro pada Februari dan angka pengangguran terbaru Jerman Februari.

Dalam pergerakan harga saham, Neste melonjak 14% setelah perusahaan teknik Finlandia mengumumkan usaha patungan dengan perusahaan minyak AS Marathon untuk memproduksi bahan bakar terbarukan.

Di bagian bawah indeks blue chip Eropa, raksasa telekomunikasi Swedia Ericsson turun 9%.

Sumber: CNBC