Dow Rebound 600 Poin meski Harga Minyak Melonjak

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street rebound tajam pada Rabu (2/3/2022) meskipun lonjakan harga minyak terus berlanjut di tengah meningkatnya konflik Rusia dan Ukraina.

Dow Jones Industrial Average naik 596,40 poin, atau 1,79%, menjadi 33.891,35. S&P 500 naik 1,86% menjadi 4.386,54, sedangkan Nasdaq Composite yang sarat teknologi menguat 1,62% menjadi 13.752,02.

Hampir setiap nama di 30-saham Dow bergerak ke zona hijau. Saham Caterpillar naik lebih 5%, Intel menguat 4,4% dan Goldman Sachs melonjak 2,5%.

“Saya pikir ada beberapa kelegaan bahwa data ekonomi AS tetap solid, ini adalah tarik-menarik antara ketidakpastian yang sedang berlangsung, tetapi masih fundamental domestik solid,” kata analis strategi investasi Edward Jones, Angelo Kourkafas.

Pergerakan saham terjadi bahkan ketika harga minyak naik. Kontrak berjangka untuk West Texas Intermediate (WTI) mencapai US$ 112,51 per barel pada Rabu pagi setelah ditutup menjadi sekitar US$ 111. Alhasil, saham Chevron naik hampir 3%.

Wall Street menguat tinggi karena Ketua Fed Jerome Powell berbicara di depan Kongres untuk pembaruan kebijakan moneter tengah tahunannya. Kepala bank sentral mengatakan bahwa kenaikan suku bunga kemungkinan akan dimulai bulan ini meskipun "sangat tidak pasti" karena dampak perang di Ukraina. “Intinya adalah kami akan melanjutkan, tetapi kami akan melanjutkan dengan hati-hati, karena kami belajar lebih banyak tentang implikasi perang Ukraina terhadap ekonomi,” kata Powell.

Imbal hasil obligasi pemerintah juga rebound pada hari Rabu. Acuan obligasi 10-tahun naik menjadi 1,9% setelah jatuh di bawah 1,7% sehari sebelumnya. Itu adalah pergerakan 1 hari terbesar selama 10 tahun sejak 2020.

Volatilitas di pasar sebagian disebabkan invasi Rusia ke Ukraina. Laporan pada hari Rabu menunjukkan bahwa pasukan Rusia menembus Kherson dan telah mengepung Mariupol, dua kota utama di bagian selatan negara itu. AS pada Selasa mengumumkan pelarangan pesawat Rusia dari wilayah udara Amerika.

Laporan penggajian pribadi ADP Rabu menyatakan perusahaan swasta di AS menambahkan 475.000 pekerjaan pada Februari. Perusahaan juga merevisi angka Januari ke atas. Ekonom yang disurvei Dow Jones memperkirakan 400.000.

