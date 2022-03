Kenaikan Harga Emas Terhenti karena Saham Pulih, Paladium Menguat

Kamis, 3 Maret 2022 | 06:17 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Rabu (2/3/2022) karena bursa saham mulai pulih dan imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) meningkat. Sementara kekhawatiran krisis pasokan yang mungkin mengikuti sanksi terhadap Rusia membuat harga paladium logam katalis otomatis mendekati puncak 7 bulan.

Harga emas di pasar spot turun 1,1% pada US$ 1.921,56 per ons, sedangkan emas berjangka AS melemah 1,1% pada US$ 1.922,30.

“Kami melihat penurunan harga emas lebih bersifaf teknikal karena kebutuhan safe haven berkurang. Kami juga melihat pasar ekuitas (saham) stabil (naik)," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

Wall Street menguat dan acuan imbal hasil Treasury 10 tahun AS naik tipis setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengisyaratkan kenaikan suku bunga bisa dimulai bulan ini meskipun ada ketidakpastian konflik di Ukraina.

Meskipun emas dianggap sebagai investasi yang aman di tengah ketidakpastian seperti itu, emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

Sementara itu, analis Commerzbank Daniel Briesemann mencatat bahwa harga emas bisa naik meskipun ada kenaikan suku bunga AS pada Maret karena "Semuanya tergantung pada bagaimana konflik Rusia-Ukraina berkembang," kat dia.

Palladium, yang digunakan podusen mobil dalam catalytic converter untuk mengekang emisi, naik 3,5% pada US$ 2.670,89, setelah mencapai level tertinggi sejak Juli di US$ 2.722,79 pada Selasa. “Mengingat kendala pasokan karena sanksi Rusia, harga platinum dan paladium naik,” tambah Meger dari High Ridge Futures.

Negara-negara Barat telah membombardir sanksi terhadap Rusia, yang menyumbang 40% dari produksi paladium global, termasuk menutup beberapa bank Rusia dari jaringan keuangan global SWIFT.

Smentara harga perak di pasar spot turun 0,9% menjadi US$ 25,14 dan platinum naik 1,7% menjadi US$ 1.070,74.

