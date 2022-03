Harga Minyak Tertinggi Sejak 2008 karena Pasokan Rusia Terganggu

Jumat, 4 Maret 2022 | 06:04 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak acuan Amerika Serikat (AS) sempat melonjak ke level tertinggi sejak 2008 pada Kamis (3/3/2022) sebelum berbalik arah karena pasar khawatir gangguan pasokan Rusia dan kemungkinan kesepakatan nuklir Iran.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS, naik ke US$ 116,57 per barel, tertinggi sejak 22 September 2008. Sementara patokan internasional minyak mentah Brent mencapai US$ 119,84, level tertinggi sejak Mei 2012.

Namun harga minyak turun pada sore. WTI mengakhiri perdagangan melemah 2,65% jadi US$ 107,67 per barel, sementara Brent turun 2,19% menjadi US$ 110,46 per barel.

Invasi Rusia ke Ukraina telah mendorong harga minyak. Namun di sisi lain, harga akan tertolong kemungkinan kesepakatan Iran di tengah ketatnya pasokan. “Kecuali ketegangan Rusia-Ukraina mencair dan sanksi dicabut sehingga Iran dapat menjual minyaknya ke pasar dari penyimpanan,” kata pialang PVM Kamis dalam sebuah catatan kepada klien.

Meskipun turun pada Kamis, kedua kontrak minyak masih solid di zona hijau minggu ini. WTI naik sekitar 19%, sementara Brent telah menguat 14%.

Pasar minyak sudah ketat sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Apalagi saat ini negara-negara menghindari minyak dari Rusia, sehingga menimbulkan kekhawatiran kekurangan pasokan.

Kanada sebelumnya melarang impor minyak Rusia.

Namun ada efek pada pembeli jika memutuskan minyak Rusia. "Kami nilai ekspor minyak Rusia akan turun 1 juta barel per hari akibat sanksi," kata Rystad Energy Kamis dalam catatan kepada klien.

Sumber: CNBC