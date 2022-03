Harga Paladium Tertinggi 7 Bulan karena Ketatnya Pasokan, Emas Naik

Jumat, 4 Maret 2022 | 06:19 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga paladium memperpanjang kenaikan ke level tertinggi lebih 7 bulan pada Kamis (3/3/2022), didorong kekhawatiran kekurangan pasokan menyusul sanksi terhadap produsen utama Rusia. Sementara krisis Ukraina dan melonjaknya inflasi mendorong permintaan emas safe-haven.

Harga paladium di pasar spot naik 4,1% menjadi US$ 2.779,09, level tertinggi sejak pertengahan Juli 2021. Paladium biasa digunakan produsen mobil dalam catalytic converter untuk menekan emisi.

"Palladium adalah satu-satunya komoditas dari Rusia yang menyumbang eksposur cukup besar negara itu, sehingga dampaknya signifikan," kata analis ED&F Man Capital Markets Edward Meir.

Negara-negara Barat telah menjatuhkan sanksi kepada Rusia atas invasi Ukraina, yang menyumbang 40% dari produksi paladium global.

Sementara harga emas di pasar spot naik 0,4% jadi US$ 1.933,31 per ons dan emas berjangka AS menguat 0,7% menjadi US$ 1.935,90.

"Emas diperdagangkan karena berita utama Ukraina-Rusia, di samping pertemuan FOMC Maret," tulis analis Standard Chartered Suki Cooper dalam sebuah catatan.

“Ekspektasi kenaikan suku bunga telah berkurang, dan kami memperkirakan The Fed akan menaikkan 25 bps di bulan Maret.”

Investor mencari petunjuk lebih lanjut soal kenaikan suku bunga AS menyusul kesaksian Ketua Fed Jerome Powell memasuki hari kedua di depan Kongres.

Meskipun emas dianggap sebagai investasi aman di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi, kenaikan suku bunga AS meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan.

Sementara data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun lebih dari yang diperkirakan pekan lalu.

Harga perak di pasar spot turun 0,5% menjadi US$ 25,12 per ons dan platinum naik 0,6% menjadi US$ 1.077,76.

Sumber: CNBC