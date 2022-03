Krisis Ukraina Berlanjut, Hong Kong Pimpin Pelemahan Bursa Asia

Jumat, 4 Maret 2022 | 10:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik melemah pada perdagangan Jumat (4/3/2022) karena investor tetap khawatir invasi Rusia ke Ukraina.

Nikkei 225 di Jepang turun 2,47%, sedangkan indeks Topix ambles 1,99%. Indeks Hang Seng Hong Kong mengalami kerugian besar turun 2,51%. Di Tiongkok daratan, komposit Shanghai turun 0,93%, sedangkan komponen Shenzhen tergerus 0,644%.

Adapun Kospi Korea Selatan turun 1,26% dan S&P/ASX 200 Australia, turun 1,39%. Indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan melemah 1,49%.

Indeks utama Asia Pasifik memperpanjang pelemahan setelah laporan asap terlihat dari pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina - terbesar di Eropa - setelah pasukan Rusia menyerang. Situasi di Ukraina memburuk dengan cepat. Sementra laporan dari negara tersebut sulit dikonfirmasi.

“Sentimen risiko tetap rapuh dan dipengaruhi berita utama Rusia-Ukraina, selain itu bank sentral tampaknya menaikkan suku bunga dan risiko kenaikan inflasi,” kata ekonom National Australia Bank, Tapas Strickland, dalam sebuah catatan.

Investor juga memantau lonjakan harga minyak dalam beberapa hari terakhir. Pada pagi hari di perdagangan Asia, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 2,37% menjadi US$ 113,08 per barel dan minyak mentah berjangka AS WTI naik 3,09% menjadi US$ 111 per barel.

Semalam di Amerika Serikat, The Dow Jones Industrial Average turun 96,69 poin menjadi 33.794,66, sementara S&P 500 merosot 0,53% menjadi 4.363,49. Nasdaq Composite turun 1,56% menjadi 13.537,94.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 97,983 setelah naik dari bawah 97,5.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,36 per dolar, lebih lemah dari 115 awal pekan ini. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7316 dari level di bawah US$ 0,721 awal pekan ini.

Sumber: CNBC