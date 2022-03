Bank BRI Komitmen Lanjutkan Transformasi Digital Lewat BRIVolution 2.0

Jumat, 4 Maret 2022 | 13:15 WIB

Oleh : Chairul Fikri / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Transformasi digital PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) membuat heboh jagat sosial media. Total ada 10.000 cuitan netizen yang memperbincangkan transformasi besar itu sehingga hashtag #TransformasiDigitalBRI menjadi trending topic nomor 4 selama 3 jam, Kamis (3/3/2022).

"BRI sebagai bank BUMN akan terus melanjutkan journey transformasi 'BRIVolution 2.0' untuk menjaga pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan dan meraih visi di tahun 2025 menjadi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion," ungkap Direktur Utama (Dirut) BRI, Sunarso.

Diterangkannya, BRI selama ini telah mencatat keberhasilan dalam hal percepatan transformasi digital yakni 96,7% aktivitas nasabah sudah menggunakan digital channel. Pengguna BRImo sendiri pada 2021 mengalami pertumbuhan pesat sekitar 56,4% year-on-year (yoy) menjadi 14,2 juta dari 9,1 juta pada 2020.

"Jumlah transaksi meningkat sekitar 66,2% yoy dari 766 juta transaksi pada 2020 menjadi 1,27 miliar transaksi pada 2021. Adapun untuk nilai transaksi melalui BRImo pada 2021 mencapai Rp 1.345 triliun atau meningkat 581,1% yoy dari Rp 197 triliun pada 2020," lanjutnya.

Sejumlah pakar seperti Enda Nasution dalam cuitannya juga mengaku senang BRI sebagai bank nasional sudah mengikuti arus digital seperti saat ini.

"Banyak bank digital baru. Bank nasional tidak ketinggalan. Semua akan digital pada akhirnya #TransformasiDigitalBRI," kata Enda Nasution yang mendapat julukan Bapak Blogger Indonesia di akun Twitternya @Enda.

Sumber: BeritaSatu.com