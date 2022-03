Pembangunan Huntap untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru Dipercepat

Sabtu, 5 Maret 2022 | 15:07 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Lumajang, Beritasatu.com - Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) mempercepat penyelesaian pembangunan 1.951 hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak erupsi semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, Kementerian PUPR telah menyiapkan anggaran Rp350,55 miliar untuk membangun 1.951 Huntap bagi masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru.

"Sesuai arahan Wakil Presiden saat mengunjungi lokasi, diharapkan sebelum Idulfitri masyarakat sudah dapat menempati Huntap Semeru ini,” kata Iwan Suprijanto, dalam keterangan persnya, Sabtu (5/3/2022).

Iwan menjelaskan, huntap Semeru ini telah dilengkapi fasilitas umum dan sosial, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga terdampak erupsi Semeru.

"Masyarakat diharapkan dapat menempati dan merawat dengan baik, agar huntap Semeru ini menjadi rumah inti tumbuh," kata Iwan Suprijanto.

Iwan menambahkan, para calon penghuni huntap Semeru telah ditetapkan by name by address oleh pemerintah Kabupaten Lumajang.

"Saat ini kurang lebih hampir 1.154 unit telah tertangani, 800 unit diantaranya panel Risha telah terpasang, dan sekitar 200 unit diantaranya telah tertutup atap," tandasnya.

Sumber: Investor Daily