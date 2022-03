Harga Pangan Kompak Naik Jelang Ramadan

Sabtu, 5 Maret 2022 | 15:25 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Satu bulan menjelang Ramadan, harga beberapa komoditas bahan pangan mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan memaparkan, beberapa komoditas bahan pangan yang mengalami kenaikan harga mulai dari bawang merah, cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, hingga kedelai.

"Bawang merah ada kenaikan signifikan hampir 20% menjadi Rp 37.000 per kilogram, cabai merah keriting naik 45% menjadi Rp 50.500 per kilogram, cabai merah besar naik 38% menjadi Rp 47.300 per kilogram, dan cabai rawit merah naik 43%, dan kedelai naik 7,5% jadi Rp 11.500 di tingkat perajin, dan di tingkat eceran di atas Rp 13.000,” ujar Oke Nurwan dalam diskusi "Qou Vadis Sembako Nasional", Sabtu (5/3/2022).

BACA JUGA Harga Pangan Naik Jelang Ramadan, Ini Penjelasan Satgas Pangan Polri

Oke mengungkapkan, kenaikan harga bawang merah diperkirakan sifatnya sementara. Kenaikan ini lebih disebabkan tanaman di sentra produksi banyak yang rusak akibat curah hujan yang tinggi saat masa panen.

Kondisi tersebut, membuat produksi bawang merah turun sekitar 50% menjadi sekitar 4 ton per hektare. Hal ini menyebabkan harga bawang merah di atas harga acuan pemerintah yaitu Rp 32.000 per kilogram.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com