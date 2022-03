Hadiah dan Suvenir Berpotensi Tumbuh, Howel and Co Lakukan Rebranding

Minggu, 6 Maret 2022 | 19:49 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JAS

Gift handuk custom Towel Boss yang kini menjadi Howel and Co. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Hasil riset TechNavio mencatat pasar hadiah dan suvenir memiliki proyeksi untuk mengalami pertumbuhan hingga 11,8 miliar dolar AS secara global selama periode 2021 hingga 2025.

Peluang inilah yang dilihat dan ditangkap Wilson Gunawan selaku pendiri Howel and Co dalam membangun merek. Karena keresahannya akan kurang bermanfaatnya beberapa hadiah dan suvenir yang beredar di pasaran saat ini, hadirlah Towel Boss sebagai awal mula Howel and Co.

Dikatakan, Towel Boss hadir dengan fokus pada gift handuk custom yang dibordir sesuai keinginan pelanggan, seperti nama penerima hadiah, sehingga dapat memberikan kesan yang lebih dari sebuah hadiah. Hadiah seperti ini bukan sekadar formalitas belaka, namun dapat menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan manfaat.

Hadir dengan desain kotak yang mewah, Towel Boss ingin membawa kesan eksklusif untuk penerima ketika menerima hadiah. Guna mengekspansi pasar, di tahun ke-30, dilakukan pivot dan rebranding menjadi Howel and Co yang hadir sebagai merek perluasan, yang tidak hanya menjual kategori handuk, namun dapat menjadi market leader di Indonesia sebagai merek penyedia hadiah yang berkesan untuk segala kesempatan.

Sumber: BeritaSatu.com