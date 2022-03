Ini Proyeksi Teranyar Harga Emas, Minyak, hingga Batu Bara di Maret

Senin, 7 Maret 2022 | 10:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Invasi Rusia ke Ukraina membawa berkah tersendiri bagi negara-negara penghasil komoditas. Salah satunya Tiongkok, Indonesia, Australia, dan Malaysia. Kenaikan harga komoditas dijadikan umpan bagi spekulan untuk menjatuhkan negara-negara yang memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan Belarusia.

“Yang membuat harga komoditas mengalami kenaikan bukan disebabkan Rusia menginvasi Ukraina, tetapi sanksi yang berlebihan dilakukan AS, Uni Eropa, dan Inggris terhadap Rusia dan Belarusia,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi, Senin (7/3/2022).

BACA JUGA Sekarang Saat yang Tepat untuk Investasi Emas

Pascasanksi ekonomi, maka para spekulan di berbagai negara melakukan aksi beli tak terbatas, membuat lonjakan harga komoditas yang tak wajar. Hal ini sebenarnya menjadi serangan telak bagi negara-negara yang memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia dan Belarusia. Tanpa adanya ikut campur pihak ketiga harga komoditas tidak mungkin mengalami lonjakan signifikan. Apalagi sekutu Rusia yaitu Tiongkok kemungkinan akan mengikuti jejak Rusia melakukan invasi terhadap Taiwan. Selain itu Korea Utara juga sudah berancang-ancang untuk menginvasi Kore Selatan. Ini semua dampak AS, NATO dan Inggris yang terlalu gegabah dalam memberikan sanksi ekonomi.

“Di samping itu dengan lonjakan harga yang terus naik, Bank Sentral Amerika ( The Fed) dalam pertemuan di tanggal 15 Maret 2022 kemungkinan akan menahan suku bunga sampai perang benar-benar sudah berhenti,” tambah Ibrahim.

BACA JUGA Beli Minyak Rusia, Ini Alasan Shell

Dampak dari sanksi tersebut membuat harga-harga komoditas seperti minyak mentah, emas, gas alam, batu bara, nikel dan lainnya mengalami kenaikan yang tidak wajar.

“Harga emas dalam hitungan bulan Maret 2022 bisa menyentuh US$ 2.150 per troy ons atau logam mulia Rp 1.150.000 per gram. Minyak mentah WTI bisa menyentuh US$ 200 per barel, batu bara US$ 600 per ton, gas alam US$ 5.500. Minyak CPO RM 7,500 per ton, indeks dolar bisa tembus US$ 105, Bitcoin tembus US$ 45.000 per koin,” sebutnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily