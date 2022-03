Saham Anjlok, di Tengah Lonjakan Harga Minyak dan Emas

Senin, 7 Maret 2022 | 11:59 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Hong Kong, Beritasatu.com- Bursa saham jatuh pada Senin (7/3/2022) di tengah dampak invasi Rusia ke Ukraina. Sementara harga minyak melonjak mendekati level tertinggi 14 tahun dan emas sebagai aset safe-haven naik menembus US$ 2.000.

Lantai perdagangan pada pembukaan bursa merah. Para ahli memperingatkan periode stagflasi dengan lonjakan minyak mentah kemungkinan akan menyalakan api inflasi yang sudah tinggi. Komoditas pada satu titik jatuh hampir 18% menjadi US$ 139,13, atau tingkat yang tidak terlihat sejak pertengahan 2008. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan pemerintah AS dan sekutunya sedang dalam pembicaraan tentang pelarangan impor dari Rusia.

BACA JUGA Kenaikan Harga Minyak Dunia Bisa Timbulkan Ketidakpastian

Sementara itu, Rusia merupakan negara produsen minyak terbesar ketiga sehingga langkah seperti itu akan menambah krisis pasokan saat permintaan meningkat. Komoditas lain yang bersumber dari daerah konflik tersebut, seperti gandum dan logam, juga naik tajam.

“Kita memiliki banyak tikungan dan belokan yang akan datang,” kata analis Mike Muller dari Vitol.

Pemerintah dunia sampai sekarang tidak memasukkan minyak Rusia dalam sanksi, karena kekhawatiran dampaknya terhadap harga dan konsumen. Perdagangan menjadi semakin sulit karena bank menarik pembiayaan dan biaya pengiriman meningkat.

Lonjakan minyak mentah juga menyulitkan bank sentral, karena mereka mulai memperketat kebijakan moneter era pandemi untuk melawan inflasi. Data inflasi AS saat ini sudah mencapai level tertinggi dalam 40 tahun.

BACA JUGA Kenaikan Harga Emas Terhenti karena Saham Pulih, Paladium Menguat

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa perang dan sanksi terhadap Rusia akan berdampak parah pada ekonomi global.

“Kekhawatiran pertumbuhan global berlimpah mengingat lonjakan harga komoditas, dengan 'stagflasi' kembali muncul dalam apa yang pasti mirip dengan film horor bagi bank sentral,” ujar ekonom Tapas Strickland dari National Australia Bank.

Pada perdagangan Senin, bursa Asia berada jauh di zona merah. Hong Kong terkoreksi lebih 4%, sementara Tokyo dan Taipei turun 3%.

Seoul dan Manila keduanya turun lebih 2%. Sementara Shanghai, Sydney, dan Wellington turun lebih 1%. Kerugian besar juga terjadi di Singapura dan Jakarta.

Kepanikan di lantai perdagangan mengirim safe-haven naik tajam. Emas, tujuan utama investasi di saat krisis dan gejolak, mencapai US$ 2.000,86 atau level tertinggi sejak pertengahan 2020.

Dolar juga naik terhadap sebagian besar mata uang lainnya. Sementara obligasi AS terus reli.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini