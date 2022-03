Wall Street Anjlok Lagi, Invasi Rusia Picu Sentimen Inflasi

Selasa, 8 Maret 2022 | 07:14 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Wall Street anjlok lagi pada hari Senin (7/3/2022), menyusul penurunan empat minggu berturut-turut. Harga energi yang meningkat karena konflik Rusia-Ukraina dikhawatirkan akan memperlambat ekonomi dan meningkatkan inflasi.

Dow Jones Industrial Average terkoreksi 797,42 poin menjadi ditutup pada 32.817,38, terseret oleh kerugian hampir 8% di American Express. S&P 500 turun mendekati 3% menjadi 4.201,09, jatuh lebih dalam ke wilayah koreksi. S&P berada 12% lebih rendah dari rekor penutupannya. Nasdaq Composite kehilangan 3,6% menjadi 12.830,96, dan sekarang berada di wilayah bearish, dengan koreksi 20% dari penutupan tertingginya.

Pada hari Minggu, harga minyak AS mencapai level tertinggi sejak 2008 di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS mencapai $ 130 per barel pada satu titik sebelum turun. Minyak WTI ditutup naik 3,2% pada $ 119,40. Patokan internasional, minyak mentah Brent, melonjak menjadi $ 139,13 per barel - tertinggi sejak Juli 2008 - sebelum turun ke $ 123,21.

Saham energi naik bersamaan dengan harga minyak. Baker Hughes naik 4,7%. Chevron naik 2,1%. Exxon Mobil naik 3,6%.

Sementara itu, saham bank termasuk di antara koreksi terbesar pada hari Senin dengan Citigroup turun 1,8% dan Bancorp AS turun sekitar 3,9%.

McDonald's, Starbucks dan Nike jatuh pada hari Senin di tengah kekhawatiran akan harga gas $ 4 per galon yang akan mengurangi daya beli konsumen. Pada hari Minggu, harga gas melonjak ke level tertinggi sejak 2008, dengan rata-rata nasional mencapai $4,06 per galon, menurut AAA. Emiten maskapai, jalur pelayaran, dan perjalanan turun karena alasan yang sama.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan pada hari Minggu bahwa AS dan sekutunya sedang mempertimbangkan untuk melarang impor minyak dan gas alam Rusia sebagai tanggapan atas serangan negara itu terhadap Ukraina.

Ketua DPR Nancy Pelosi juga mengatakan dalam sepucuk surat kepada rekan-rekan Demokrat bahwa kamar tersebut sedang “menjajaki undang-undang yang kuat” untuk melarang impor minyak Rusia – sebuah langkah yang akan “lebih jauh mengisolasi Rusia dari ekonomi global.”

Sumber: CNBC.com