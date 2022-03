Restoran Ayam Goreng Ini Hadirkan Menu Spesial Berhadiah Bitcoin

Selasa, 8 Maret 2022 | 07:21 WIB

Oleh : Indah Handayani, Lona Olavia / FMB

Moon Chicken menggandeng platform jual beli dan investasi aset crypto Pintu menghadirkan menu spesial To The Moon Set dan Crypto Rocket Set. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Bitcoin tengah menjadi idola investasi para generasi milenial. Melihat hal itu, restoran ayam goreng alaKorea dari Hangry, Moon Chicken, menggandeng platform jual beli dan investasi aset kripto, PT Pintu Kemana Saja atau dikenal dengan nama brand Pintu, menghadirkan menu spesial berhadian Bitcoin, yaitu To The Moon Set dan Crypto Rocket Set. Kolaborasi antara platform investasi aset crypto dengan pelaku industri food & beverage (F&B) ini tersedia terbatas dari tanggal 7 Maret 2022 hingga 10 April 2022.

Chief Marketing Officer Pintu, Timothius Martin mengungkapkan, kolaborasi ini sangat menarik sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab, investasi terhadap crypto kian tumbuh pesat dan banyak masyarakat yang ingin mencoba memulainya. Untuk itu, kolaborasi unik ini dapat membantu mengenalkan investasi aset crypto dan memberikan benefit kepada pelanggan Moon Chicken by Hangry hanya cukup dengan membeli menu To The Moon Set atau Crypto Rocket Set di Moon Chicken Station yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan.

“Pelanggan akan mendapatkan bitcoin senilai Rp 50.000 yang dapat digunakan untuk memulai berinvestasi,” ungkapnya dalam keterangan pers, Selasa (8/3/2022).

Timo menambahkan, pihaknya memberikan lagi satu benefit tambahan untuk para pengguna Pintu yang melakukan staking PTU Token. Benefit tambahan untuk para holders PTU token yang melakukan staking dengan jumlah tertentu dan telah menerima kode voucher spesial melalui email, maka akan mendapatkan diskon pembelian untuk menu apapun di Moon Chicken Station yang berlokasi di Senopati sebesar Rp 50.000. Tambahan benefit ini merupakan salah satu bentuk apresiasi bagi pengguna Pintu khususnya yang mendukung project PTU Token.

