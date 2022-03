Harga Minyak Mentah Naik, Rusia Sebut Bisa Tembus US$ 300/Barel

Selasa, 8 Maret 2022 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa pagi (8/3/2022) di Asia. Kenaikan dipicu potensi embargo energi terhadap Rusia.

Harga minyak mentah Brent naik 4,32% ke US$ 123,2 per barel. Harga WTI naik 1,69% ke US$ 121,4 per barel.

Pada hari Minggu, harga minyak AS mencapai level tertinggi sejak 2008 di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS mencapai $ 130 per barel pada satu titik sebelum turun.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Minggu, mengatakan AS dan sekutunya sedang mempertimbangkan untuk melarang impor minyak dan gas alam Rusia.

“Kami sekarang berbicara dengan mitra dan sekutu Eropa kami untuk melihat secara terkoordinasi prospek pelarangan impor minyak Rusia sambil memastikan bahwa masih ada pasokan minyak yang tepat di pasar dunia. Diskusi sangat aktif,” kata Blinken.

Sementara itu, Ketua DPR Nancy Pelosi mengatakan dalam sebuah surat kepada rekan-rekan Demokrat pada Minggu malam bahwa DPR AS sedang menjajaki undang-undang untuk melarang impor minyak Rusia – sebuah langkah yang akan “lebih jauh mengisolasi Rusia dari ekonomi global.”

Kepada Interfax, Wakil PM Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa larangan minyak Rusia memiliki konsekuensi bagi pasar global. Embargo global terhadap minyak Rusia dapat mendorong harga lebih dari USD 300/barel. Dia mengatakan bahwa Rusia tahu ke mana akan menjual minyaknya jika Eropa dan AS menolaknya.

Novak juga memperingatkan bahwa Eropa mendorong Rusia untuk mengembargo pengiriman gas melalui Nord Stream 1, yang saat ini diisi dengan kapasitas maksimum, meskipun Moskow belum mengambil ini keputusan.

"Tidak ada yang menang dari embargo pengiriman gas melalui Nord Stream 1," kata Novak, menambahkan bahwa mengganti pengiriman minyak Rusia ke Eropa akan memakan waktu lebih dari satu tahun.

Sumber: Oilprice.com