Investor Gelisah karena Invasi Rusia, Bursa Asia Mixed

Selasa, 8 Maret 2022 | 08:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bergerak mixed pada perdagangan Selasa pagi (8/3/2022), menyusul koreksi semalam di Wall Street karena perang Rusia-Ukraina terus membuat investor gelisah.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,13%, Hang Seng Hong Kong naik 0,12%, S&P/ASX 200 naik 0,13%, Kospi Korsel turun 0,27%.

Semalam, Dow Jones Industrial Average terkoreksi 797,42 poin ke 32.817,38. S&P 500 turun 3% menjadi 4.201,09. Nasdaq Composite kehilangan 3,6% menjadi 12.830,96.

BACA JUGA Wall Street Anjlok Lagi, Invasi Rusia Picu Sentimen Inflasi

Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa pagi (8/3/2022) di Asia. Kenaikan dipicu potensi embargo energi terhadap Rusia.

Harga minyak mentah Brent naik 4,32% ke US$ 123,2 per barel. Harga WTI naik 1,69% ke US$ 121,4 per barel.

Pada hari Minggu, harga minyak AS mencapai level tertinggi sejak 2008 di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS mencapai $ 130 per barel pada satu titik sebelum turun.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah wawancara dengan CNN pada hari Minggu, mengatakan AS dan sekutunya sedang mempertimbangkan untuk melarang impor minyak dan gas alam Rusia.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com