Sri Mulyani: Pemimpin Perempuan Bisa Jadi Inspirasi

Jakarta, Beritasatu.com - Perempuan menjadi pemimpin di era modern saat ini bukan suatu hal mustahil. Faktanya, di Indonesia saat ini banyak perempuan hebat yang menduduki posisi puncak, sebagai contoh di birokrasi adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Menurut Sri Mulyani, keberadaan perempuan sebagai pemimpin dapat memberi inspirasi bagi perempuan muda.

"The power of inspiration. Perempuan yang bisa memimpin dengan karya yang baik akan menjadi inspirasi. Menjadi contoh. Dia akan memberi pengaruh ke masyarakat terutama perempuan muda yang memiliki percaya diri dan harapan. Sehingga bisa memberi yang terbaik atau tertinggi," kata Sri Mulyani dalam webinar Women in Leadership Series dengan tema "Mengatasi Tantangan untuk Menjadi Pemimpin - Pengalaman dari Pemimpin Perempuan, Senin (7/3/2022).

Sri Mulyani menekankan tidak ada yang mustahil untuk perempuan menjadi pemimpin. Terlebih perempuan secara alami memiliki kemampuan multi tasking atau melakukan banyak hal secara terlatih.

"Ketika perempuan menjadi pemimpin, sangat bermanfaat bagi organisasinya. Karena perempuan bisa melihat lebih detil atau melihat dari sisi-sisi yang tidak terlihat. Itu memberi dampak positif," ujarnya.

Nilai positif lainnya perempuan sebagai pemimpin, kata Sri Mulyani yaitu diversity dapat memberi keputusan lebih inklusif. Perempuan juga memiliki empati atau kemampuan coaching yang lebih baik, memiliki emosional intelijen yang lebih banyak sehingga dapat menciptakan lingkungan organisasi yang bagus.

