Gawat! Maskapai Dihantam Lonjakan Harga Minyak Mentah

Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak mentah yang terus meroket berdampak negatif terhadap maskapai. Pengamat Penerbangan Arista Atmadjati menilai, harga minyak yang terus meroket sangat memukul industri penerbangan. Menurut dia, rata-rata anggaran avtur maskapai domestik di harga US$ 80-90 per barel. Selain itu, avtur menyedot 40% dari struktur biaya maskapai.

“Ini pukulan ketiga bagi maskapai setelah Covid-19 varian Delta dan Omicron, dan sekarang harga minyak dunia,” kata Arista kepada Investor Daily, Selasa (8/3/2022).

Harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa pagi (8/3/2022) di Asia. Kenaikan dipicu potensi embargo energi terhadap Rusia. Harga minyak mentah Brent naik 4,32% ke US$ 123,2 per barel. Harga WTI naik 1,69% ke US$ 121,4 per barel.

Pada hari Minggu, harga minyak AS bahkan mencapai level tertinggi sejak 2008 di tengah perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS mencapai $ 130 per barel pada satu titik sebelum turun.

Arista mengatakan, dalam menghadapi lonjakan harga minyak, langkah-langkah efisiensi yang ketat dari internal manajemen maskapai harus dilakukan.

“Misal stay di luar Jakarta, hotel bintang 3 atau mess sendiri perusahaan untuk semua kru. Tidak usah ada jemputan mobil untuk datang dan pergi pakai mobil perusahaan,” papar dia.

