Kesetaraan Gender Dinilai Mempunyai Nilai Ekonomi

Selasa, 8 Maret 2022 | 15:43 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kesetaraan gender akan menjadi satu dari empat prioritas isu yang diusung Women 20 (W-20) dalam Presidensi G-20 di Indonesia. Co-chair W-20 Indonesia 2022 Dian Siswarini mengatakan, kesetaraan gender bukan hanya semata-mata memberikan kesempatan kepada perempuan, tetapi juga mempunyai nilai ekonomi.

“Kalau ada perempuan, nilai ekonomi atau produktivitas perusahaan bisa naik. Ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh sejumlah pakar yang menyebutkan semakin tinggi kontribusi perempuan dalam dewan direksi maka keuntungan perusahaan tersebut akan semakin meningkat, Jadi ini membuktikan bahwa kesetaraan gender mempunyai nilai ekonomi,” kata Dian dalam webinar Women Leaders Forum 2022 di sesi “Road to W20: Are We Ready to Recover Together, Equally?” yang digelar Katadata, Selasa (8/3/2022).

Dian yang juga CEO XL Axiata mengungkapkan, kehadiran perempuan di bidang manajerial akan mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini yang membuat XL Axiata terus berusaha untuk membentuk pemimpin perempuan di bidang teknologi.

“Dua dari enam board yang ada di XL Axiata adalah perempuan. Tingkat inklusivitas di level manajerial juga sudah mencapai 30%. Dibandingkan perusahaan teknologi serupa, apa yang sudah dilakukan XL Axiata dalam hal kesetaraan gender sudah lebih baik. Karena itu, XL Axiata ingin terus menerapkan inklusivitas dan kesetaraan gender serta menyebarkan best practice kepada perusahaan lain,” jelas Dian.

Sumber: BeritaSatu.com