Kemenparekraf Hadirkan 10 Startup Indonesia di SWSX Festival 2022

Selasa, 8 Maret 2022 | 16:44 WIB

Oleh : Herman / FER

Konferensi pers keikutsertaan Indonesia dalam South By South West (SXSW) Festival 2022, 8 Maret 2022 (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) untuk kali keenam berpartisipasi dalam South By South West (SXSW) Festival, sebuah ajang pameran industri kreatif dalam bidang musik, film, konten digital dan budaya pop terbesar di Amerika Serikat (AS) yang akan digelar secara hybrid di kota Austin pada 11 - 20 Maret 2022. Indonesia sendiri akan mengikuti festival ini secara virtual pada sub acara creative industry expo.

Dalam SXSW Festival 2022, Kemenparekraf akan menghadirkan sepuluh perusahaan startup di Paviliun Indonesia dengan mengusung tema Exploring Digital Wonders of Indonesia. Kesepuluh startup tersebut adalah PeduliLindungi, Sahabat Gemarikan, Ruang Guru, Ruang Halal, Tiga Token Digital, Eresto, Lokapoin, UMG Idealab, Omni Hotelier dan Everidea Interactive.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya menyampaikan, tema Exploring Digital Wonders of Indonesia menyiratkan ajakan dan harapan agar dunia mengenal lebih banyak potensi sektor ekonomi kreatif Indonesia, khususnya subsektor aplikasi.

"Pemilihan perusahaan rintisan atau startup yang ditampilkan pada South By South West 2022 dilakukan melalui proses penilaian dan deliberasi panitia seleksi panitia seleksi,” ungkap Nia Niscaya dalam konferensi pers keikutsertaan Indonesia dalam SXSW Festival 2022, Selasa (8/3/2022).

Nia menambahkan, selain menjadi partner dalam online platform SXSW 2022, disiapkan juga pavilion Indonesia dengan laman SXSW.Indonesia.Travel yang terafiliasi dengan official website Kemenparekraf, khususnya yang terkait dengan pemasaran yaitu www.Indonesia.travel.

"Virtual exhibition platform Pavilion Indonesia ini dirancang sebagai upaya pengemasan yang optimal bagi para startup, sehingga diharapkan dapat membuka kesempatan membangun jejaring dan eksposur yang lebih luas baik secara nasional maupun internasional,” ujarnya.

