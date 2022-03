Perempuan Harus Membuktikan Diri Layak Jadi Pemimpin

Selasa, 8 Maret 2022 | 17:54 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Perempuan Indonesia harus terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri, terutama mengenai peran kepemimpinan. Hal itu penting guna mengatasi stereotip yang kerap melekat pada perempuan. Apabila tidak memiliki kompetensi dan kualitas, maka hal ini akan berdampak pada reputasi perempuan yang kerap dianggap tidak kompeten di suatu bidang.

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam webinar "Women Leaders Forum (WLF) 2022: “Achieving an Equal Future” memperingati Hari Perempuan Internasional yang tahun ini mengusung semangat #BreakTheBias.

“Jadi, you have to establish your leadership, bahwa menjadi perempuan tidak menjadi faktor yang ‘mendiskon’ kepemimpinan kita, tetapi menjadi sesuatu yang bahkan kuat dan itu harus dibuktikan," ujarSri Mulyani.

Perempuan dikatakannya apabila dipercaya memegang suatu jabatan, maka harus dapat membuktikan bahwa mereka pantas berada di posisi tersebut.

"Tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana membuat institusi yang kita pimpin bekerja sesuai fungsinya,” tambah Sri Mulyani.

Sumber: BeritaSatu.com