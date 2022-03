Harga Komoditas Melambung, Wall Street Kembali Melemah

Rabu, 9 Maret 2022 | 07:10 WIB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street kembali melemah pada hari Selasa (8/3/2022). Investor terus mencermati ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina dan harga komoditas yang tinggi.

Dow Jones Industrial Average turun 184,74 poin menjadi 32.632,64, setelah sempat naik 585 poin di awal sesi. Dow jatuh semakin dalam ke wilayah koreksi. S&P 500 turun 0,7% menjadi 4.170,70, juga turun lebih jauh ke dalam koreksi teknis. Nasdaq Composite turun 0,3% menjadi 12.795,55, semakin bearish.

Indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 melawan tren pasar dan naik 0,6% pada hari Selasa.

Amerika Serikat akhirnya mengambil keputusan berani untuk memutus total pasokan minyak dan gas dari Rusia sebagai sanksi atas invasi militer ke Ukraina.

Sumber pemerintahan mengatakan, semua kontrak baru segera dilarang, sementara kontrak-kontrak yang sudah telanjur diteken harus diakhiri. Kemudian, perusahaan dan investor perorangan Amerika dilarang melakukan investasi di sektor energi Rusia.

Investor terus bergulat dengan melonjaknya harga komoditas dan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan invasi Rusia ke Ukraina. Kenaikan harga minyak, bensin, gas alam, dan logam mulia seperti nikel dan paladium memicu kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan global di tengah lonjakan inflasi.

Minyak mentah WTI melonjak sekitar 7% ke atas $128 per barel pada hari Selasa karena Presiden Joe Biden mengatakan AS akan melarang impor minyak Rusia. Di awal pekan, harga minyak melonjak dengan minyak mentah AS mencapai level tertinggi 13 tahun di $130. Minyak berjangka AS ditutup naik 3,6% pada $123,70.

