Bursa Eropa Melonjak meski Volatilitas Rusia-Ukraina Berlanjut

Rabu, 9 Maret 2022 | 16:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

London, Beritasatu.com— Bursa Eropa naik tajam pada pembukaan Rabu (9/3/2022) karena investor terus memantau lonjakan harga komoditas dan perang Rusia dan Ukraina.

Stoxx 600 pan-Eropa melonjak 2,5% di awal perdagangan, dengan bank naik 4,7% memimpin penguatan. Semua sektor dan bursa utama memasuki wilayah positif.

Saham di seluruh Eropa berfluktuasi pada Selasa (8/3/2022) sebelum ditutup melemah, karena Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa AS akan melarang impor minyak Rusia, menandai peningkatan sanksi besar terhadap invasi Moskow ke Ukraina.

Langkah ini berisiko memperburuk lonjakan harga di tengah kekhawatiran pasokan dan ekspektasi pertumbuhan lebih kuat. Patokan internasional minyak mentah Brent naik di atas US$ 130 per barel pada Rabu pagi di Eropa, sementara minyak mentah AS menguat di atas US$ 125 per barel.

Saham di Asia-Pasifik beragam pada Rabu, dengan indeks Hang Seng Hong Kong memimpin pelemahan di antara indeks utama.

Investor Eropa juga menantikan pertemuan kebijakan moneter Bank Sentral Eropa pada Kamis untuk mengetahui sinyal pembuat kebijakan mendekati inflasi dan tantangan baru akibat konflik di Ukraina.

Pendapatan perusahaan terus bergulir di seluruh Eropa. Sejumlah perusahaan yang merilis kinerjanya yakni Vivendi, Adidas, Continental, Deutsche Post, L&G dan Prudential.

Sumber: CNBC