Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 727,36 Miliar pada 2021

Jakarta, Beritasatu.com - Bank DKI mampu mencatatkan pertumbuhan kinerja positif di tahun 2021, di tengah kondisi perekonomian yang masih belum pulih sepenuhnya.

Per Desember 2021, Bank DKI mampu membukukan laba bersih sebesar Rp727,36 miliar, tumbuh 25,27% dari laba per Desember 2020 sebesar Rp580,64 miliar.

Perolehan laba bersih tersebut didorong oleh peningkatan Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan (PPOP) yang tumbuh 45,9% year-on-year (yoy) sehingga mencapai Rp1,3 triliun di tahun 2021.

Direktur Utama Bank DKI, Fidri Arnaldy, menyampaikan, seiring dengan peningkatan kredit dan pertumbuhan laba, menjadikan total aset Bank DKI mencapai Rp70,74 triliun per Desember 2021.

"Jika dibandingkan dengan posisi total aset Bank DKI akhir tahun 2020 yang mencapai Rp63,05 triliun, total aset mengalami peningkatan sebesar 12,21% dari Rp63,05 triliun, lebih baik dibandingkan pertumbuhan aset perbankan nasional sebesar 10,18%," kata Fidri Arnaldy, melalui siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Kamis (10/3/2022).

Fidri menambahkan, di tahun 2021 Bank DKI telah memulai rangkaian program Transformasi 5.0 yang terdiri dari 4 pilar utama, yaitu. Pertama, Business and Support Pemprov DKI yang terbagi atas Lending, Funding dan Ecosystem. Kedua, Digital and Operation. Ketiga, Human Capital, Organization and Culture. Keempat, Governance, Risk Management and Compliance.

Selain itu, Bank DKI juga telah mulai mengimplementasikan strategi bisnis secara ekosistem berkolaborasi dengan BUMD-BUMD DKI Jakarta serta turunannya.

"Potensi bisnis di DKI Jakarta sangatlah besar, kami berharap dengan mengimplementasikan strategi ekosistem digital khususnya dengan BUMD-BUMD DKI Jakarta dan nasabah korporasi serta komunitas pasar dan sekolah, akan dapat meningkatkan bisnis kedepan Bank DKI," ujar Fidri.

