Perempuan Harus Melek Teknologi Digital Pengelolaan Uang

Kamis, 10 Maret 2022 | 10:12 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Tokocrypto "Women & Financial Wellness," dengan mengundang Dr. Dina Dellyana, MBA, Director of Business Incubation The Greater Hub ITB; Prof. Dian Masyita, PhD, Guru Besar FEB Unpad Bandung danDekan FEB UII; Serta Jenny Yusuf, seorang author, scriptwriter dan women's empowerment Advocate. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Di era digital ini, perempuan tidak hanya harus melek teknologi, tetapi juga mendapatkan edukasi terkait pengelolaan keuangan berbasis digital, termasuk aset kripto.

Prof Dian Masyita, PhD, Guru Besar FEB Unpad Bandung dan Dekan FEB UII mengatakan pelibatan perempuan dalam dunia finansial berpotensi meningkatkan kesejahteraan. Perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam perekonomian dan finansial.

"Perempuan harus terus memperkuat motivasi lebih untuk ikut serta dalam memahami instrumen aset kripto. Hal itu penting bagi perempuan agar tidak terjerumus investasi bodong. Aset kripto dapat dijadikan investasi sebagai passive income yang signifikan dan berkelanjutan dalam jangka panjang," ujar Dian dalam webinar Tokocrypto mengangkat tema "Women & Financial Wellness," Rabu (10/3/2022).

BACA JUGA Ring the Bell for Gender Equality Serukan Pentingnya Kepemimpinan Perempuan

Apalagi, selama ini perempuan dikenal sebagai investor yang disiplin dan teliti dalam pengelolaan keuangan. Baik, perempuan atau laki-laki harus menyiapkan mental dalam melakukan pengelolaan keuangan, terutama ikut dalam investasi aset kripto.

Menurutnya industri ini masih terbuka dengan sedikit barier, oleh karenanya siapa pun bisa ikut dan meraih keuntungan sekaligus kerugian yang cukup besar.

"Apapun itu kamu harus punya portofolio, jangan hanya menempatkan di satu keranjang. Karena kripto ini sangat early, ada beberapa harganya yang masih murah. Tapi cari yang fundamentalnya baik dan use case-nya itu yang membuat the reason people buy itu hal penting. Whitepaper baca dulu, siapa orang di baliknya. Jangan percaya investasi yang too good, to be true," tambah Prof Dian.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com