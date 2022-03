Sony Hentikan Penjualan PlayStation di Rusia

Kamis, 10 Maret 2022 | 11:33 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Moskow, Beritasatu.com - Sony menghentikan penjualan PlayStation, termasuk periferal dan video game fisik dan digital (PlayStation Store) di Rusia karena invasi Rusia ke Ukraina.

"Sony Interactive Entertainment (SIE) bergabung dengan komunitas global dalam menyerukan perdamaian di Ukraina. Kami telah menangguhkan semua pengiriman perangkat lunak dan perangkat keras, peluncuran Gran Turismo 7, dan pengoperasian PlayStation Store di Rusia," kata Sony dalam akun Instagram resminya, hari ini, Kamis (10/3/2022).

"Untuk mendukung bantuan kemanusiaan, Sony Group Corporation mengumumkan sumbangan US$ 2 juta kepada United Nations High Comissioner for Refugees (UNHCR) dan LSM internasional Save the Children untuk mendukung para korban tragedi ini.”

Sony mengikuti langkah perusahaan gaming dan hiburan lainnya yang keluar dari Rusia. Microsoft melakukan hal yang sama pada 4 Maret bersama Electronic Arts. Pada 7 Maret, Netflix menghentikan layanannya di Rusia, bahkan membatalkan langganan untuk semua pelanggan Rusia.

CD Projekt, pengembang dan penerbit paling berpengaruh di kawasan ini, juga telah menghentikan penjualan produk fisik dan digital di sana, termasuk melalui platform GOG (Good Old Games). Perusahaan-perusahaan ini bergabung dengan sejumlah perusahaan besar seperti Shell, Apple, dan McDonald's yang semuanya telah menghentikan bisnis di Rusia dalam dua minggu terakhir.

Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari setelah kebuntuan selama berbulan-bulan yang membuat Moskow mengumpulkan pasukan di dekat perbatasan Ukraina, karena menuntut diakhirinya ekspansi NATO ke bekas republik Soviet.

Direktur Badan Intelijen Pertahanan AS Scott Berrier memperkirakan, Rusia telah kehilangan “antara 2.000 dan 4.000” tentara sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 24 Februari lalu.

