Ukraina Dapat Pembiayaan US$ 1,4 Miliar dari IMF, untuk Apa?

Kamis, 10 Maret 2022 | 13:28 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Washington, Beritasatu.com - Dewan Dana Moneter Internasional (IMF) menyetujui pembiayaan darurat US$ 1,4 miliar untuk Ukraina yang dilanda perang. Dana untuk membantu negara itu menangani krisis kemanusiaan dan ekonomi akibat invasi Rusia.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan, paket itu memberikan dukungan keuangan akibat perang. Selain bantuan kemanusiaan dan keamanan, dukungan keuangan juga mengalir untuk menjaga pemerintahan tetap berjalan. “Ekonomi sedang runtuh,” kata Adnan Mazarei dari Peterson Institute for International Economics, lembaga pemikir yang berbasis di Washington pada Kamis (10/3/2022).

“(Dengan Ukraina tidak dapat mengakses pendapatan pajak) sangat penting bagi masyarakat internasional untuk memberikan bantuan cepat tidak hanya untuk tujuan kemanusiaan, tetapi menjaga beberapa fungsi dasar pemerintah,” jelasnya.

Mazarei menilai sektor perbankan membutuhkan dukungan, dengan membanjirnya pengungsi yang kerap membawa tabungan.

Kristalina Georgieva memperingatkan akan ada resesi mendalam tahun ini, ditambah penderitaan manusia. “(Serangan tersebut) telah bertanggung jawab atas krisis kemanusiaan dan ekonomi besar-besaran ... dan kehancuran besar infrastruktur serta kapasitas produktif,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Bank Dunia pada Senin (7/3/2022) merilis hampir US$ 500 juta dari rencana paket bantuan senilai US$ 3 miliar, yang dinamai Pembiayaan Pemulihan dari Darurat Ekonomi di Ukraina atau "FREE Ukraina".

Pemerintah Amerika Serikat (AS) diperkirakan akan mengeluarkan bantuan US$ 13,6 miliar minggu ini. Sebanyak US$ 1,8 miliar dari dana itu dialokasikan untuk memastikan kelanjutan pemerintahan, mencegah serangan siber, dan mendukung sektor energi, menurut rancangan undang-undang (RUU) yang diperkenalkan di Kongres AS.

Sumber: AFP