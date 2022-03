Star Asia Land Kembangkan Konsep Hunian Pascapandemi

Kamis, 10 Maret 2022 | 19:25 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pondok Pinang 88 Residence meraih penghargaan Best Housing with Attractive Design and Smart Compact Concept in Jakarta dalam ajang Indonesia myHome Award-V (IMHA).

Penghargaan untuk salah satu proyek perumahan yang dikembangkan Star Asia Land ini, menjadi pengakuan pihak luar terhadap konsep desain fungsional Pondok Pinang 88 Residence, mampu bersaing dengan sejumlah pengembang lain di Indonesia.

BACA JUGA Podomoro Park Bandung Sabet Best Premium Facilities Home Resort dari IPBA

Direktur Star Asia Land, Baron Respati, mengatakan, hunian yang dibangun dengan mengusung konsep desain fungsional, kompak dan nyaman menjadi pilihan kebanyakan orang di era pascapandemi. Pasalnya, fungsi rumah saat ini bukan sekadar tempat beristirahat, karena beragam aktivitas kini dilakukan dari rumah, termasuk bekerja, sekolah dan lainnya.

"Penghargaan ini kami terima atas kerja keras dan usaha dari semua tim di Star Asia Land hingga berbagai pihak lain yang terlibat, termasuk Arsitek A’ksaramatra Studio," ujar Baron Respati, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Baron menjelaskan, penghargaan yang diraih Pondok Pinang 88 Residence sekaligus menjadi motivasi untuk terus berinovasi dalam mengembangkan dan membangun hunian-hunian berkualitas serta nyaman bagi konsumen. Baik dari sisi desain hunian terutama yang memperhatikan faktor kesehatan, hingga lingkungan dan kawasan perumahan tersebut.

BACA JUGA Dukung Kebangkitan Properti, IPBA dan IMHA Beri 62 Penghargaan

"Ini tentu menjadi tanggung jawab kami sebagai pengembang untuk menghadirkan produk yang terbaik bagi konsumen. Apalagi di tengah masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, dimana banyak orang sangat memperhatikan faktor kesehatan, mulai dari fisik mereka sendiri, hingga pilihan hunian sehat dan nyaman, serta berkualitas bagi mereka,” jelasnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com