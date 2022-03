Snack Halal dari Taiwan Segera Hadir di Indonesia

Kamis, 10 Maret 2022 | 22:26 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Want Want snack halal dari Taiwan ini sebelumnya telah menembus Times Square di Amerika. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Snack halal dari Taiwan, Want Want, akan segera hadir di Indonesia. Merek dari Kota Yilan, Taiwan ini sebelumnya telah menembus Times Square di Amerika.

Time Square yang berlokasi di New York, Amerika Serikat merupakan salah satu kota yang terkenal secara global. Berbagai merek mulai berlomba-lomba bisa memamerkan wajahnya di sana.

"Dari fakta tersebut membuktikan bahwa Want Want merupakan produk food and beverage yang sudah diakui secara internasional," ungkap Direktur Sales Marketing PT Want Want Indonesia, Roy R Alamsyah, dalam keterangannya, Kamis (10/3/2022).

Roy menuturkan, tak hanya di New York, Amerika Serikat, produk dari Want Want juga menembus pasar di negara-negara Eropa seperti Jerman. Kemudian, negara mayoritas muslim seperti Turki, Arab Saudi, dan Brunei Darussalam.

"Semua produk Want Want ini dibuat menggunakan standar internasional sehingga kualitasnya pasti terjamin. Di Indonesia sendiri, Want Want sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI," papar Roy.

Roy menjelaskan, Want Want memiliki berbagai variasi makanan dan minuman yang pastinya memiliki pasar sendiri dan disukai. Produk Want Want menyasar segmen semua usia. Mulai dari anak, remaja milenial, hingga dewasa.

Dengan variasi tersebut, Want Want memutuskan untuk fokus berkancah di pasar Asia Tenggara. Want Want ada di Singapura, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Sebentar lagi Want Want akan hadir di Indonesia. Pabriknya ada di Vietnam.

Di seluruh dunia, Want Want bekerja sama dengan 9.000 distributor dan lebih dari 400 cabang penjualan, menjual produk di lebih dari 60 negara dengan teritori yang berbeda, serta mempekerjakan lebih dari 50.000 orang karyawan.

Sumber: BeritaSatu.com