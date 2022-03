Bursa Asia Merah, Hang Seng Turun Hampir 3%

Jumat, 11 Maret 2022 | 08:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik terkoreksi pada perdagangan Jumat (11/3/2022), mengikuti penurunan di Wall Street. Perang Rusia-Ukraina terus membuat investor berhati-hati.

Nikkei 225 Tokyo turun 2,12%, indeks komposit Shanghai turun 1,64%, Hang Seng Hong Kong turun 2,69%, S&P/ASX 200 turun 0,59%, Kospi Korsel turun 1,09%, Straits Times turun 0,21%.

Saham teknologi Tiongkok memimpin koreksi di Hang Seng Tencent turun 4%, Alibaba tergelincir 5,62% dan Meituan jatuh 8,32%.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 tergelincir 0,43% menjadi 4.259.52 sementara Dow Jones Industrial Average turun 112,18 poin menjadi 33.174,07. Nasdaq Composite turun 0,95% menjadi 13.129,96.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen Kamis memperingatkan bahwa Amerika akan menghadapi tahun inflasi yang tinggi di tengah perang Rusia-Ukraina. Pembicaraan antara Rusia dan menteri luar negeri Ukraina di Turki pada hari Kamis berakhir dengan kegagalan.

Data yang dirilis Kamis juga menunjukkan inflasi konsumen AS melonjak pada Februari, dengan indeks harga konsumen untuk bulan itu naik 7,9% dibandingkan dengan tahun lalu, level tertinggi sejak Januari 1982.

Harga minyak bervariasi di pagi hari di Asia, dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,2% menjadi $ 109,11 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik 0,16% menjadi $ 106,19 per barel.

Sumber: CNBC.com