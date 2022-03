Harga Minyak Catat Penurunan Mingguan Terbesar Sejak November

Sabtu, 12 Maret 2022 | 06:35 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada Jumat (11/3/2022), tetapi membukukan penurunan mingguan terbesar sejak November 2021, karena trader menilai ada perbaikan prospek pasokan yang terganggu invasi Rusia ke Ukraina.

Harga minyak mentah telah melonjak sejak operasi militer khusus Rusia. Minggu ini, harga minyak mencapai level tertinggi sejak 2008, kemudian turun tajam karena beberapa negara produsen mengisyaratkan akan meningkatkan pasokan.

Kekhawatiran pasokan tumbuh pada Jumat, ketika pembicaraan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 menghadapi ancaman setelah permintaan Rusia pada menit-menit terakhir memaksa kekuatan dunia menghentikan negosiasi.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Kembali Turun

Minyak mentah berjangka Brent naik US$ 3,34, atau 3,1%, pada Jumat, jadi US$ 112,67 per barel, setelah mencapai level terendah US$ 107,13. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 3,31, atau 3,1%, menjadi US$ 109,33 per barel, dari level terendah US$ 104,48.

“Pembicaraan Iran yang tertunda adalah salah satu faktor pendukung pasar,” kata analis UBS Giovanni Staunovo, menambahkan bahwa pelaku pasar tengah mencermati data ekspor Rusia untuk mengetahui seberapa banyak pasokan terganggu.

Presiden AS Joe Biden mengatakan negara-negara industri G-7 akan mencabut status perdagangan dengan Rusia. Selain itu, mengumumkan larangan AS terhadap makanan laut, alkohol, dan berlian dari Rusia. Sebelumnya AS juga melarang membeli minyak Rusia.

BACA JUGA Harga Minyak Mentah Terkoreksi 12% Berkat Irak dan UEA

Sementara pekan depan, kata Staunovo, fokus pasar akan beralih pada laporan pasar minyak dari Administrasi Energi Internasional (IEA) dan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keduanya telah mengindikasikan pasar kelebihan pasokan tahun ini.

Brent, yang naik lebih 20% minggu lalu, turun 4,8% pada minggu ini setelah mencapai US$ 139,13 pada Senin (7//3/2022). Minyak mentah AS WTI mencatat penurunan mingguan 5,7% setelah menyentuh posisi tertinggi US$ 130,50 pada Senin. Kedua kontrak terakhir menyentuh level puncak pada 2008.

Pekan ini, konflik Rusia-Ukraina mendorong Amerika Serikat dan banyak perusahaan minyak Barat untuk berhenti membeli minyak Rusia. Ada pembicaraan tentang penambahan pasokan dari Iran, Venezuela dan Uni Emirat Arab.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC