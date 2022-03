Harga Emas Turun karena Suku Bunga Diprediksi Naik

Sabtu, 12 Maret 2022 | 06:51 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Jumat (11/3/2022), karena investor memproyeksi potensi kenaikan suku bunga bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed). Namun analis menilai eskalasi di Ukraina dapat memacu permintaan safe-haven lebih lanjut.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% pada US$ 1.991,20 per ons, tetapi tetap mencatat kenaikan mingguan sekitar 1,2%. Sementara emas berjangka AS turun 0,1% pada US$ 1.997,70.

"Emas dalam fase konsolidasi, menyusul kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve AS. Sementara investor menunggu perkembangan tambahan seputar Ukraina," kata Direktur Pelaksana GoldSilver Central, Brian Lan.

Data Kamis (10/3/2022) menunjukkan inflasi AS naik pada Februari naik, sehingga memicu kenaikan suku bunga minggu depan. Dampak lebih lanjut akan meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.

Di sisi lain, investor juga masih memburu aset safe-haven karena krisis Ukraina semakin membesar. Hal ini mendorong harga emas pada Selasa (8/3/2022) naik mendekati rekor Agustus 2020.

Adapun harga paladium di pasar spot naik 0,9% menjadi US$ 2.955,62 per ons. Paladium mencatat rekor tertinggi awal pekan ini di tengah kekhawatiran gangguan pasokan dari produsen utama Rusia, yang dikenai sanksi Barat atas invasinya ke Ukraina.

Sedangkan harga perak turun 0,2% pada US$ 25,82 per ons. Platinum naik 0,2% pada US$ 1.070.65, namun mencatat penurunan mingguan terbesar sejak November.

Sumber: CNBC