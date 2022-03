Rumah123 Bidik 30 Juta Pengunjung pada 2022

Sabtu, 12 Maret 2022 | 18:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Rumah123.com, situs pencarian properti, pada tahun 2022 menargetkan 30 juta pengunjung. Hingga kini di usia yang menginjak 15 tahun, perusahaan di bawah naungan 99 Group tersebut mencatat jumlah kunjungan 2,8 juta orang per bulan atau 22 juta orang per tahun.

"Banyak orang berpikir membeli properti adalah hal sulit. Mulai awal pencarian tipe properti yang diinginkan, mengurus dokumen pembelian, dan lainnya. Masalah inil yang ingin kami tawarkan solusinya dengan platform Rumah123.com, beli properti dijamin jadi mudah," kata Country Manager Rumah123.com Maria Herawati Manik dalam konferensi pers, Jumat (11/3/2022).

Maria menambahkan dalam upaya untuk menjadi lebih dekat konsumen maupun pebisnis properti, Rumah123.com mempersembahkan tagline terbaru, yakni “Jual Beli Properti Jadi Mudah”. Tagline tersebut tidak hanya ditujukan untuk konsumen, tetapi pengembang properti. Melalui satu situs terintegrasi yang didukung fitur teknologi terkini, developer dan agen properti dapat menawarkan produk properti secara lebih cepat, efektif, dan efisien di Rumah123.com "Tagline ini diharapkan membantu kebutuhan setiap pengguna situs kami, baik yang ingin menemukan hunian impiannya, maupun yang hendak menjual properti secara online,” kata Maria.

Deputy CEO 99 Group Indonesia Wasudewan mengatakan tujuan kehadiran rumah123 menghadirkan pengalaman pencarian hunian paling mudah untuk semua orang. "Kami bersyukur dalam perjalanan selama 15 tahun ini, Rumah123.com dapat mewujudkan komitmen menjadi perusahaan real estate terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri properti Tanah Air,” kata Wasudewan.

Wasudewan menjelaskan, lewat perayaan ulang tahun ke-15 ini, pihaknya ingin memberikan hadiah bagi para pencari properti dengan promo developer yang khusus disiapkan untuk pengguna platform. Project developer yang dapat dipilih konsumen di antaranya Istana Regency Jatinangor, SEION Serang, Fortunia Residences 2, Mustika Park Place, dan Landmark Residence.

Sumber: BeritaSatu.com