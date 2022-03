Jualan Laris, Orchard Park Batam Bangun Tower II Coastpark

Minggu, 13 Maret 2022 | 07:46 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Batam, Beritasatu.com - Setelah menjual 1.000-an unit hunian tapak, Orchard Park Batam milik Agung Podomoor Land (APL) belum lama ini meresmikan tower terbaru Apartemen Coastpark. Seremonial peluncuran tower kedua ini dilaksanakan bersamaan serah terima unit kepada empat konsumen.

"Apartemen Coastpark memfasilitasi kalangan menegah dan keluarga muda untuk berinvestasi sekaligus tinggal di kawasan kelas dunia, yang memiliki fasilitas premium bintang lima dan lokasi di pusat kota dengan harga terjangkau," kata Deputy CEO Orchard Park Batam, Tedi Guswana dalam keterangan tertulisnya Minggu (13/2/2022).

Menurut Tedi, Coastpark didesain untuk keluarga kecil maupun milenials dengan konsep compact living tanpa mengesampingkan kenyamanan.

Kawasan hijau mahakarya konsultan Palmscape, Singapura ini difasilitasi jogging track, clubhouse eksklusif, hingga Park Avenue Mall yang memiliki sinema CGV, dan beragam tenant F&B dan event-event happening setiap minggunya. Orchard Park Batam berlokasi di Batam Center, atau 5 menit dari International Ferry Terminal dan 15 menit ke Bandara Internasional Hang Nadim.

Sementara Orchard Park Batam belum lama ini mendapatkan penghargaan di ajang Indonesia Property & Bank Award – XIV, sebagai The Most Prospective Middle-Up Class Housing Project in Batam. Penganugerahan dihadiri, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang diwakili Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna.

Sumber: BeritaSatu.com