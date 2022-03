Covid-19 Naik Lagi, Bursa Asia Dibuka Bervariasi

Senin, 14 Maret 2022 | 07:50 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia-Pasifik bervariasi pada perdagangan Senin pagi (14/3/2022) karena investor memantau gelombang Covid di Tiongkok. Sementara itu, harga minyak terus bergejolak di tengah perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung.

Nikkei 225 Tokyo naik 1,41%, S&P/ASX 200 naik 1,06%, Kospi Korsel turun 0,18%.

Di pagi hari jam perdagangan Asia, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 1,6% menjadi $ 110,87 per barel. Minyak mentah berjangka AS turun 2,08% menjadi 107,06 dolar AS per barel.

Harga minyak selama konflik Rusia-Ukraina telah melonjak ke level rekor kemudian jatuh kembali dalam seminggu terakhir, sebelum naik lagi untuk menutup minggu ini. Di Asia, Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan semuanya merupakan importir utama minyak, menurut data tahun 2020 dari Badan Energi Internasional.

Investor terus mengamati perkembangan perang Rusia-Ukraina, yang mengganggu pengiriman lewat kapal dan angkutan udara. Di tempat lain, pasar juga akan memantau gelombang infeksi Covid-19 baru-baru ini di Tiongkok, termasuk kota besar Shenzhen.

The Federal Reserve AS diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga akhir pekan ini, langkah pertama sejak 2018.

Di Asia, Bank of Japan juga akan mengumumkan keputusan kebijakan moneternya akhir pekan ini.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com