IHSG Menguat di Awal Perdagangan

Senin, 14 Maret 2022 | 09:46 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,33% ke 6.945,1 pada awal perdagangan hari ini, Senin (14/3/2022).

Pasar saham utama AS kembali mencatat penurunan pada Jumat (11/3/2022) dipimpin oleh saham teknologi, dengan Nasdaq turun 2,18%. Selain kekhawatiran konflik Rusia dan Ukraina yang memberikan sentimen negatif, pelaku pasar juga mulai mencermati pertemuan The Fed pekan ini. Sementara itu, University of Michigan melaporkan indeks kepercayaan konsumen AS bulan Maret turun ke 59,7, level terendah sejak September 2011.

Di dalam negeri, IHSG ditutup melemah tipis 0,02% menjadi 6.922,60 selama akhir pekan; ditandai dengan penurunan pada 5 dari 11 sektor. Pekan ini, investor menantikan rilis data Neraca Perdagangan yang diproyeksikan kembali surplus, dan BI 7DRRR yang diproyeksikan akan dipertahankan di 3,50%. Pada perdagangan awal pekan, IHSG akan berusaha bertahan di kisaran 6.900 - 7.000.

Saham-saham unggulan yang tergabung dalam Investor33 naik 0,31% ke kisaran 465,7, indeks LQ45 naik 0,31% ke kisaran 1.000,8, JII turun 0,18% ke 581,8.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,85%, indeks komposit Shanghai turun 0,83%, Hang Seng Hong Kong turun 3,02%, S&P/ASX 200 naik 1,11%, Kospi Korsel turun 0,8%, Straits Times turun 0,4%.

Sumber: BeritaSatu.com