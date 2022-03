Satu Juta Kendaraan Ditargetkan Terintegrasi Solusi McEasy di 2025

Senin, 14 Maret 2022 | 15:34 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 memberikan tekanan yang besar pada banyak sektor. Bahkan tidak sedikit yang usahanya akhirnya gulung tikar. Namun, ada juga sektor yang justru mengalami pertumbuhan tinggi di masa pandemi, salah satunya industri logistik.

McEasy sebagai startup penyedia solusi digital berbasis software-as-a-service (SaaS) untuk manajemen dan pelacakan kendaraan logistik juga ikut mendapat berkah dari pertumbuhan positif tersebut.

Co-Founder McEasy Raymond Sutjiono mengungkapkan, sejak triwulan III 2020 hingga akhir 2021, jumlah kendaraan yang terintegrasi dengan sistemnya tumbuh hingga 30 kali lipat. Jumlah perusahaan yang bermitra dengan McEasy juga tumbuh 10 kali lipat.

Di 2022 sendiri, McEasy mematok target pertumbuhan bisnis minimal empat kali lipat. Namun, ada target lebih besar lagi yang ingin dicapai di 2025, yaitu mencapai satu juta kendaraan yang terhubung dengan solusi McEasy.

"Kita sedang menggalakkan kampanye satu juga kendaraan with me atau with McEasy. Jadi kita ingin mengejar target satu juta kendaraan yang nantinya terintegrasi dengan solusi McEasy di 2025,” kata Raymond Sutjiono dalam sesi interview secara daring, Senin (14/3/2022).

