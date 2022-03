Milenial Bogor Bisa Tinggal di Apartemen Gratis, Begini Caranya

Senin, 14 Maret 2022 | 22:22 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Bogor, Beritasatu.com - Permintaan pasar sewa hunian khususnya kos-kosan di Kota Bogor saat ini cukup tinggi. Bukan hanya mahasiswa, para pekerja atau profesional milenial, serta keluarga muda, banyak yang memilih menyewa rumah atau ngekos di kota hujan.

Lalu, berapa kisaran harga sewa per bulan untuk kos-kosan tersebut? Secara umum, biaya yang harus dikeluarkan berkisar Rp 2 jutaan per bulan. Namun, dana yang tidak kecil itu dihitung uang hangus (cash out) untuk membayar tempat tinggal di Kota Bogor.

Menurut Hendra Gunawan, General Manager PT Tajur Surya Abadi, pengembang Royal Heights Apartment, para pekerja atau profesional milenial dan keluarga muda ini memilih ngekos, karena harga hunian (rumah) di Kota Bogor rata-rata sudah di atas Rp1 miliar.

"Sementara untuk rumah harga terjangkau di bawah Rp500 jutaan sudah pasti di pinggiran kota, yang jauh dari tempat kerja," kata Hendra saat ditemui di Summer Minibar, Commercial Shop terbaru Royal Tajur, Senin (14/3/2022).

Hendra menjelaskan, salah satu wilayah cukup favorit bagi pasar sewa adalah kawasan Tajur yang merupakan sub central business district (CBD) Kota Bogor. Banyak kegiatan ekonomi di kawasan Tajur yang mendorong bisnis sewa hunian menggeliat, karena karyawan ingin tinggal dekat dengan tempat kerja.

"Untuk mengakomodasi pasar sewa hunian ini, maka di bulan Maret, kami fokus kepada potensi yang besar ini, target buyer yaitu kepada end-user yang membutuhkan hunian sewa. Kami memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan atau win win solution, yaitu membeli Royal Heights Apartment di Tower B dengan cicilan seharga sewa kos-kosan,” kata Hendra.

