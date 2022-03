Bursa Berjangka AS Naik, Investor Pantau Fed dan Situasi Ukraina

Selasa, 15 Maret 2022 | 05:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa saham berjangka AS naik pada Senin malam (14/3/2022) karena investor di Wall Street memantau perkembangan konflik Rusia-Ukraina dan bersiap keputusan kebijakan bank sentral, Federal Reserve (the Fed).

Dow Jones Industrial Average berjangka naik 52 poin, atau 0,16%. Sedangkan S&P 500 dan Nasdaq 100 berjangka masing-masing menguat 0,21% dan 0,30%. Sebelumnya pada hari itu, S&P 500 turun 0,7%, Nasdaq Composite berbasis teknologi ambles 2%. Keduanya menyelesaikan sesi negatif ketujuh dalam 8 hari perdagangan terakhir. Sementara Dow Jones Industrial Average berakhir datar (flat) setelah naik 450 poin pada hari sebelumnya.

Investor terus memantau konflik Rusia dan Ukraina, di tengah upaya pembicaraan gencatan senjata pada Senin. Seorang pejabat Ukraina mengatakan pihaknya meminta pasukan Rusia segera menarik dari negara itu.

Sementara para pejabat Amerika Serikat dan Tiongkok bertemu pada Senin untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi hubungan bilateral, termasuk perang Rusia-Ukraina. Dampak finansial akibat sanksi Rusia akan menjadi fokus dalam beberapa hari mendatang menjelang pembayaran obligasi Rusia.

“Pasar gelisah,” kata Kepala Investasi Cetera Investment Management, Gene Goldman. “Begitu banyak kekhawatiran tentang invasi Rusia, inflasi, dan The Fed.”

Investor mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed, setelah bank sentral memulai pembicaraan 2 hari pada Selasa (15/3/2022) yang akan menandakan pengetatan kebijakan moneter. Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga dana seperempat poin persentase dari nol.

Selain itu melakukan penyesuaian prospek ekonomi dan diskusi kapan Fed mulai mengurangi kepemilikan portofolio obligasinya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC