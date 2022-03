Jatuh 8%, Harga Minyak AS di Bawah US$ 100, Loh?

Selasa, 15 Maret 2022 | 06:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak acuan Amerika Serikat (AS) jatuh lebih 8% pada Senin (14/3/2022), menembus di bawah US$ 100 per barel, di tengah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina serta penguncian Covid-19 baru di Tiongkok sehingga dapat mengurangi permintaan.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate, patokan minyak AS, turun 8,75% menjadi US$ 99,76 per barel di posisi terendah hari ini. Sementara patokan internasional, minyak mentah Brent turun 8% menjadi US$ 103,68 per barel.

Pada perdagangan sore, WTI sedikit pulih ditutup 5,78% lebih rendah pada US$ 103,01 per barel dan Brent mengakhiri perdagangan US$ 106,90 per barel, atau hilang 5,1%.

Analis energi di CIBC Private Wealth AS Rebecca Babin mengaitkan penurunan tersebut dengan faktor geopolitik dan permintaan. Rusia dan Ukraina melanjutkan pembicaraan damai pada Senin. Sementara permintaan Tiongkok bulan Maret akan direvisi lebih rendah karena penguncian akibat virus corona. Selain itu, minat di Brent berjangka telah turun, yang berarti trader mengurangi risiko.

"Ini mencerminkan pergeseran sentimen di Rusia-Ukraina yang menyebabkan pedagang melakukan aksi jual, kekhawatiran fundamental terkait permintaan akibat penguncian di Tiongkok menyebabkan trader mengambil untung," kata Babin.

Aksi jual Senin menyusul penurunan minggu lalu, yang membuat WTI dan Brent mencatatkan minggu terburuk sejak November 2021.

Harga minyak melonjak di atas US$ 100 pada akhir Februari karena Rusia menginvasi Ukraina, memicu kekhawatiran pasokan terganggu di pasar yang sudah ketat. Ini adalah pertama kalinya minyak menembus level tiga digit sejak 2014. WTI diperdagangkan di level US$ 130,50 dan Brent hampir mencapai US$ 140.

Sumber: CNBC