Harga Emas Turun karena Sentimen Fed Angkat Imbal Hasil Obligasi

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Senin (14/3/2022) karena imbal hasil Treasury atau obligasi Amerika Serikat (AS) melonjak di tengah ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed. Investor juga berharap perdamaian antara Rusia dan Ukraina sehingga mengurangi daya tarik safe haven, emas.

Harga emas di pasar spot turun hampir 1,6% menjadi US$ 1.953,40 per ons. Sedangkan emas berjangka AS melemah 1,5% menjadi US$ 1.955,8 per ons.

“Salah satu alasan utama adalah melonjaknya imbal hasil treasury. Pasar juga tampaknya memperkirakan pertemuan FOMC pada Rabu kemungkinan Fed mulai melakukan pengetatan kebijakan. Jadi, ini adalah faktor negatif untuk emas,” kata analis di DailyFX, Margaret Yang.

“Mengingat fakta bahwa Rusia dan Ukraina bersedia berbicara, saya pikir yang terburuk dari krisis Ukraina telah kita lalui. Tidak mungkin harga emas akan melonjak melampaui level tertinggi sebelumnya dari minggu lalu atau mencapai rekor tertinggi dalam waktu dekat.”

Sementara patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun mencapai 2,09% pada Senin pagi, tertinggi sejak Juli 2019, karena Federal Reserve AS diperkirakan akan menaikkan suku bunga seperempat poin persentase pada pertemuan pekan ini.

Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara paladium, yang digunakan produsen mobil dalam catalytic converter untuk menekan emisi, anjlok 15% menjadi US$ 2.377,00 per ons. Paladium mencapai rekor tertinggi US$ 3.440,76 minggu lalu, didorong kekhawatiran gangguan pasokan dari produsen utama Rusia.

Sedangkan raksasa pertambangan Rusia Nornickel menghadapi masalah logistik, tetapi berhasil mengamankan rute alternatif untuk pengiriman paladium.

