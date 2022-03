Bursa Asia Bervariasi Jelang Data Penjualan Ritel Tiongkok

Selasa, 15 Maret 2022 | 07:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia-Pasifik beragam (mixed) pada Selasa pagi (15/3/2022) karena investor menilai prospek ekonomi menyusul perkembangan perang Rusia-Ukraina serta rilis data ekonomi Tiongkok.

Nikkei 225 di Jepang melemah 0,12%, sedangkan indeks Topix naik 0,28%. Kospi Korea Selatan turun 0,51%.

Di Australia, S&P/ASX 200 ambles 0,63% pada perdagangan pagi. Sedangkan indeks MSCI saham Asia-Pasifik di luar Jepang berkurang 0,2%.

Data ekonomi Tiongkok, termasuk produksi industri dan penjualan ritel Februari, akan dirilis pada pukul 10.00 pagi waktu Hong Kong pagi ini. Hal itu terjadi ketika Tiongkok menghadapi wabah Covid-19 terburuk sejak puncak pandemi pada 2020, di mana kota-kota besar termasuk Shenzhen membatasi aktivitas bisnis.

Harga minyak

Sementara harga minyak turun tajam semalam. Minyak mentah berjangka AS sempat jatuh di bawah US$ 100 per barel.

Pada Selasa pagi di perdagangan Asia, patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 1,59% menjadi US$ 105,20 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka AS melemah 1,66% menjadi US$ 101,30 per barel.

Harga minyak naik sejak invasi Rusia ke Ukraina, yang menimbulkan kekhawatiran gangguan pasokan di pasar. Pembicaraan antara pejabat Ukraina dan Rusia akan dimulai kembali pada Selasa, setelah negosiasi pada kedua belah pihak Senin.

Semalam di Amerika Serikat, S&P 500 turun 0,74% menjadi 4.173,11, Nasdaq Composite ambles 2,04% menjadi 12.581,22 dan Dow Jones Industrial Average sedikit berubah di 32.945,24.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang rekan-rekannya, berada di 99,105 dari level di bawah 98 yang terlihat minggu lalu.

Yen Jepang diperdagangkan pada 118,22 per dolar setelah melemah dari bawah 118 terhadap dolar kemarin. Adapun dolar Australia berada di US$ 0,7202 setelah penurunan kemarin dari US$ 0,728.

Sumber: CNBC