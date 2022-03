Luncurkan Aplikasi Baru, Sucor Sekuritas Gandeng Hawksight.co

Selasa, 15 Maret 2022 | 16:16 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sucor Sekuritas meluncurkan aplikasi online trading terbaru, SPOT by Sucor Sekuritas, yang ditujukan untuk para trader saham. Aplikasi SPOT merupakan aplikasi yang selalu melihat dan mendengarkan kebutuhan dari para trader saham di tanah air, secara khusus untuk para Cuantroopers. Sucor Sekuritas percaya ketika Cuantroopers semakin besar, SPOT akan semakin besar

CEO Sucor Sekuritas Bernadus Wijaya menyatakan, peresmian SPOT by Sucor Sekuritas dilakukan pada timing yang sangat tepat, ketika perekonomian Indonesia mulai berangsur pulih pascapandemi Covid-19.

"Sucor Sekuritas bahkan sangat optimis bahwa IHSG bisa mencapai angka 7.400 sehingga diharapkan aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas bisa menemani para investor saham di Indonesia untuk mendulang profit di pasar saham ketika kondisi market sedang bullish,” kata Bernardus Wijaya dalam keterangannya Selasa (15/03/2022).

Berbagai fitur canggih telah disematkan di aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas. Mulai dari login ke aplikasi, Cuantroopers akan dimanjakan dengan Biometric Authentication yang akan mempercepat proses login ke aplikasi.

Selain itu, tampilan aplikasi yang user friendly dan mudah dioperasikan juga akan membuat Cuantroopers semakin nyaman untuk berlama-lama melakukan analisis maupun trading saham di aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas.

Aplikasi SPOT by Sucor Sekuritas juga dilengkapi dengan Advanced Order untuk membantu melakukan aktivitas buy on weakness, buy on breakout, sell on strength maupun sell for stop loss. Bahkan, fitur Trailing Stop juga disematkan di aplikasi ini untuk membantu aktivitas taking profit para Cuantroopers.

Co-Founder dari Hawksight.co Bradian Muliadi mengatakan, Hawksight.co akan membantu para trader untuk memberikan sinyal kepada trader saham terkait momen yang optimal untuk menjual atau membeli saham dengan menggunakan AI yang telah melakukan berbagai proses back-testing secara teknikal analisis.

"Lebih dari 90% investor ritel adalah investor pasif, dan yang lebih mengejutkan mayoritas investor ritel ini sebenarnya tidak puas dengan keuntungan yang didapatkan sebagai investor pasif, dan ingin membuat keputusan jual beli saham yang lebih aktif dan cerdas. Oleh karena itu, Hawksight.co dibangun untuk menyediakan trading signals berbasis AI, dengan teknikal analisis yang otomatis dan profit-optimized, sehingga investor ritel bisa lebih aktif, mandiri, dan percaya diri dalam mengambil keputusan jual beli saham," kata Bradian Muliadi.

Sumber: Investor Daily